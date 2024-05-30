30 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Убийцу участника «Дома-2» подозревают в поджоге стриптиз-клуба

Юрий Жидков, осужденный в 2012 году за убийство участника проекта «Дом-2» Андрея Кадетова, теперь замешан в новом преступлении – поджоге.

Огонь.
Огонь.
Unplash

Клуб R2 тушили накануне днем. Во флигеле здания, где располагалось заведение для мужчин, выгорело более 20 кв.м, об этом сообщила "Фонтанка".

Мужчину задержали с помощью отпечатков пальцев на месте преступления. Выйти на Юрия было несложно, он уже имел проблемы с законом ранее.

В 2012 году Калининский суд назначил ему 11 лет в ИК строгого режима за убийство Кадетова. Жидков убил мужчину на почве ненависти. Калининский суд назначил ему 11 лет в ИК строгого режима за убийство. В сентябре 2019 года Жидкова освободили условно-досрочно, сократив время отсидки на 3 года, 5 месяцев и 18 дней.

Екатерина Коваленко

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Брендовые камни Алтая
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость