Убийцу участника «Дома-2» подозревают в поджоге стриптиз-клуба

Юрий Жидков, осужденный в 2012 году за убийство участника проекта «Дом-2» Андрея Кадетова, теперь замешан в новом преступлении – поджоге.

Клуб R2 тушили накануне днем. Во флигеле здания, где располагалось заведение для мужчин, выгорело более 20 кв.м, об этом сообщила "Фонтанка".

Мужчину задержали с помощью отпечатков пальцев на месте преступления. Выйти на Юрия было несложно, он уже имел проблемы с законом ранее.

В 2012 году Калининский суд назначил ему 11 лет в ИК строгого режима за убийство Кадетова. Жидков убил мужчину на почве ненависти. Калининский суд назначил ему 11 лет в ИК строгого режима за убийство. В сентябре 2019 года Жидкова освободили условно-досрочно, сократив время отсидки на 3 года, 5 месяцев и 18 дней.

Екатерина Коваленко

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