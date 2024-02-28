Умер бизнесмен, которого обвиняли в мошенничестве более чем на 11 млрд рублей

Бизнесмену стало плохо, его экстренно госпитализировали с инсультом в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) и поместили в реанимацию, указывает РБК. Но спасти не удалось.

О деле и его прекращении

В 90-х он создал НПО "Космос". НПО получила контракты на реализацию нескольких крупных проектов в области дорожного строительства в Москве. Кредитором выступал Банк Москвы. В 2015 году возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в кредитовании из-за хищений средств у банка. Сумма — 11 млрд рублей.

Черняков на момент возбуждения дел жил в Лондоне.

В Лондоне в 2016 году по решению Высокого суда Англии и Уэльса изъяли все имущество экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова. Изъято все до последней ложки, а также спиртное. Среди предметов, на которые наложили арест: автомобиль — Mercedes Viano, несколько телевизоров, бытовая и офисная техника, предметы роскоши, украшения, спортивный инвентарь, четыре ноутбука, фотокамеры и даже игровая приставка Xbox One.

А суд Флоренции отдал 5-этажную виллу кредиторам экс-главы НПО "Космос".

Затем Черняков перебрался в Германию, а оттуда в Польшу. Когда Россия объявила его в розыск, польские власти приняли решение экстрадировать бизнесмена, он попал в СИЗО.

Но в конце концов уголовное преследование прекратили. Причина — истечение срока давности.

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