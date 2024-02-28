28 февраля
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Происшествия

Умер бизнесмен, которого обвиняли в мошенничестве более чем на 11 млрд рублей

Бизнесмен Андрей Черняков, бывший глава НПО «Космос», скончался на 65 году жизни, пишет «Коммерсантъ».

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Бизнесмену стало плохо, его экстренно госпитализировали с инсультом в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) и поместили в реанимацию, указывает РБК. Но спасти не удалось.

О деле и его прекращении

В 90-х он создал НПО "Космос". НПО получила контракты на реализацию нескольких крупных проектов в области дорожного строительства в Москве. Кредитором выступал Банк Москвы. В 2015 году возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в кредитовании из-за хищений средств у банка. Сумма — 11 млрд рублей.

Черняков на момент возбуждения дел жил в Лондоне.

В Лондоне в 2016 году по решению Высокого суда Англии и Уэльса изъяли все имущество экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова. Изъято все до последней ложки, а также спиртное. Среди предметов, на которые наложили арест: автомобиль — Mercedes Viano, несколько телевизоров, бытовая и офисная техника, предметы роскоши, украшения, спортивный инвентарь, четыре ноутбука, фотокамеры и даже игровая приставка Xbox One.

А суд Флоренции отдал 5-этажную виллу кредиторам экс-главы НПО "Космос".

Затем Черняков перебрался в Германию, а оттуда в Польшу. Когда Россия объявила его в розыск, польские власти приняли решение экстрадировать бизнесмена, он попал в СИЗО.

Но в конце концов уголовное преследование прекратили. Причина — истечение срока давности.

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