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Уроженец Барнаула пытался сжечь дом женщины за распространение слухов

В Новоалтайске уроженца Барнаула осудили за попытку поджога чужого дома, сообщает прокуратура по Алтайскому краю.

Зажигалка.
Зажигалка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Суд установил, что в мае 2018 года злоумышленник облил горючей жидкостью деревянную обшивку завалинки у жилого дома и поджег ее. Огонь быстро распространялся по стене чужого дома.

Потерпевшая заметила возгорание и сама его потушила. Однако огонь успел уничтожить имущество на сумму более 220 тысяч рублей.

Согласно выводам экспертов причиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих материалов стены дома от источников открытого огня, — отмечают в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия неприязненным отношением к женщине, которая якобы распространяла про него неприятные слухи.

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы условно.

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