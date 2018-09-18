Уроженец Барнаула пытался сжечь дом женщины за распространение слухов

Суд установил, что в мае 2018 года злоумышленник облил горючей жидкостью деревянную обшивку завалинки у жилого дома и поджег ее. Огонь быстро распространялся по стене чужого дома.
Потерпевшая заметила возгорание и сама его потушила. Однако огонь успел уничтожить имущество на сумму более 220 тысяч рублей.
Согласно выводам экспертов причиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих материалов стены дома от источников открытого огня, — отмечают в ведомстве.
Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия неприязненным отношением к женщине, которая якобы распространяла про него неприятные слухи.
Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы условно.