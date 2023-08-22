Успел скрыться в ОАЭ один из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам

Гедиректор одной из них уже находится за пределами России — в ОАЭ, сообщает РЕН ТВ.
Компания «Спутник» не имела официальной регистрации. И подземные туры компании не были согласованы с муниципальными службами. По данным телеканала, гендиректор может находиться в Санкт-Петербурге, указывает Газета.Ru.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Что произошло
Группа начала свой путь 20 августа с кирпичного коллектора 1906 года.
Примерно в 14:00 группа начала путь и спустилась в кирпичный коллектор на Олимпийском проспекте. Спустя час они дошли до коллекторов 1819 и 1974 годов в районе метро "Трубная".
Гид написал своему коллеге сообщение о том, что начался ливень и можно ли выходить на «Трубной».После этого перестал отвечать на звонки и сообщения.
Диггер-группа из пяти человек погибла полным составом.
Ранее ЧП во время ливня: найдены тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам.
В этот роковой день в Москве прошел мощный ливень, который затопил несколько торговых центров, метрополитен, другие объекты.