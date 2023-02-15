Устроили мордобой с поножовщиной боцман и механик на российском танкере

Танкер стоит в порту на приколе из-за шуги в акватории.
Экипажу нечем заняться, и досуг скрашивают алкоголем. Во время выпивки произошла ссора. В ходе которой «применялись» не только кулаки, но и ножи.
Боцман рассказал, что первым напал механик. Но у механика версия наоборот.
В результате механика госпитализировали, а боцмана задержали полицейские, указывает Lenta.ru. Ведется разбирательство.
Ранее застолье двух приятелей закончилось поножовщиной в сибирском регионе. Между тем пенсионерка около 30 раз ударила ножом подругу.