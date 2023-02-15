15 февраля
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Происшествия

Устроили мордобой с поножовщиной боцман и механик на российском танкере

На Сахалине в порту Корсаков боцман и механик на пришвартованном танкере «Феникс-II» подрались от скуки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Танкер стоит в порту на приколе из-за шуги в акватории.

Экипажу нечем заняться, и досуг скрашивают алкоголем. Во время выпивки произошла ссора. В ходе которой «применялись» не только кулаки, но и ножи.

Боцман рассказал, что первым напал механик. Но у механика версия наоборот.

В результате механика госпитализировали, а боцмана задержали полицейские, указывает Lenta.ru. Ведется разбирательство.

Ранее застолье двух приятелей закончилось поножовщиной в сибирском регионе. Между тем пенсионерка около 30 раз ударила ножом подругу.

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