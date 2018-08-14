На Алтае осудили браконьера за убийство сибирской косули

По данным следствия, в мае 2018 года мужчина в закрытые сроки охоты убил самца сибирской косули.
Охотничье ружье браконьера также оказалось не зарегистрировано.
Мужчина сотрудничал со следствием и свою вину признал в полном объеме.
Ранее altapress.ru сообщил о том, что в заказнике «Лифляндский» в Третьяковском районе егерь задержал браконьера, который выловил больше 1100 рыбин. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Если виновность мужчины докажут, то за каждую рыбу злоумышленнику придется заплатить 40 рублей.