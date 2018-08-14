На Алтае осудили браконьера за убийство сибирской косули

Жителя Угловского района Алтайского края осудили за незаконную охоту на сибирскую косулю. Суд обязал его возместить ущерб в размере 120 тысяч рублей и назначил наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества, сообщили в прокуратуре Алтайского края.