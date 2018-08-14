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На Алтае осудили браконьера за убийство сибирской косули

Жителя Угловского района Алтайского края осудили за незаконную охоту на сибирскую косулю. Суд обязал его возместить ущерб в размере 120 тысяч рублей и назначил наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Косули.
Косули.
vk.com/zoo_22

По данным следствия, в мае 2018 года мужчина в закрытые сроки охоты убил самца сибирской косули.

Охотничье ружье браконьера также оказалось не зарегистрировано.

Мужчина сотрудничал со следствием и свою вину признал в полном объеме.

Ранее altapress.ru сообщил о том, что в заказнике «Лифляндский» в Третьяковском районе егерь задержал браконьера, который выловил больше 1100 рыбин. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Если виновность мужчины докажут, то за каждую рыбу злоумышленнику придется заплатить 40 рублей.

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