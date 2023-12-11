12 декабря
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Происшествия

В Алтайском крае из-за морозов увеличилось количество пожаров

За прошедшие холодные выходные насчитывается 61 возгорание, жертвами которых стали 5 человек. Все дело в температуре воздуха под -40.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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Как сообщает "Катунь 24", примечательно пожары происходят в частных домах.

Так 9 декабря в Бийске при пожаре погибла пенсионерка. Причиной пожара, площадью 80 кв. м, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А на следующий день, 10 декабря возгорание произошло в барнаульском пр. Канифольном на площади 150 кв. м загорелся частный дом. Жертвой стал мужчина, которого нашли под обрушившимися конструкциями.

Утром 11 декабря в Барнауле вновь произошел пожар. На ул. Правый берег труда загорелся частный дом, на месте обнаружили погибшую женщину.

О последнем пожаре мы ранее рассказывали.

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