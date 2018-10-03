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В Алтайском крае подростка отправят в колонию на 8 лет за жестокое убийство почтальона

В Алтайском крае 16-летнего юношу, признали виновным в жестоком убийстве почтальона, совершенном минувшей зимой. Подросток также ограбил потерпевшую, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

Все произошло 17 января 2018 года, когда 54-леняя почтальон должна была разносить пенсии по дворам в райцентре Смоленское. Ее юный односельчанин, знал, что у сотрудницы почты будет крупная сумма, и решил совершить разбойное нападение.

Парень вооружился палкой и ножом, дождался, когда женщина выйдет из дома, и напал на нее. Подросток нанес ей множественные удары по телу и по голове.

Когда женщина скончалась от полученных ран, обвиняемый забросал тело снегом и сбежал с почтальонской сумкой. Его добычей стали 50 тысяч рублей, которые парень вскоре потратил.

Труп нашли в тот же день. Вскоре следователям и полицейским удалось выйти на подозреваемого. Выяснилось, что юноша также был причастен к краже мопеда у односельчанки.

Суд приговорил подростка к 8 годам 7 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

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