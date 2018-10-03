В Алтайском крае подростка отправят в колонию на 8 лет за жестокое убийство почтальона

Все произошло 17 января 2018 года, когда 54-леняя почтальон должна была разносить пенсии по дворам в райцентре Смоленское. Ее юный односельчанин, знал, что у сотрудницы почты будет крупная сумма, и решил совершить разбойное нападение.
Парень вооружился палкой и ножом, дождался, когда женщина выйдет из дома, и напал на нее. Подросток нанес ей множественные удары по телу и по голове.
Когда женщина скончалась от полученных ран, обвиняемый забросал тело снегом и сбежал с почтальонской сумкой. Его добычей стали 50 тысяч рублей, которые парень вскоре потратил.
Труп нашли в тот же день. Вскоре следователям и полицейским удалось выйти на подозреваемого. Выяснилось, что юноша также был причастен к краже мопеда у односельчанки.
Суд приговорил подростка к 8 годам 7 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.