В Алтайском крае проводница украла у пассажирки поезда смартфон и карту

В Барнауле проводницу поезда обвиняют в краже телефона и банковской карты у одной из пассажирок, пишет пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Жительница Топчихинского района рассказала, что ночью во время поездки в поезде «Алейская — Барнаул» из ее сумки похитили телефон. В чехле смартфона лежала банковская карта. Телефон стоил 11 тысяч рублей, а на карте было 18 тысяч рублей.

Вскоре полицейские заподозрили в совершении преступления 54-летнюю проводницу.

Сначала женщина категорически отрицала свою причастность к преступлению. Пытаясь скрыть доказательства, она сожгла похищенные вещи. Однако транспортные полицейские выяснили, что именно проводница пользовалась смартфоном, и представили доказательства, — отмечают в ведомстве.

В итоге проводница созналась в преступлении. Она возместила причиненный материальный ущерб.

Женщине предъявили обвинение по статье о краже. Злоумышленнице грозит штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.