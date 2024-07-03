В Алтайском крае родителей призвали поговорить с детьми о правилах безопасности на воде

В Алтайском крае с начала лета утонули четыре ребенка. А с начала 2024 года утопление стало причиной смерти у 21 человека. Правительство региона вместе с муниципалитетами и правоохранительными органами усилили работу, но помощь нужна и от родителей.

Родителей призывают обсудить с детьми правила безопасности на воде. Объяснить, что купаться можно только в специально разрешенных местах. А без сопровождения взрослых — нигде.

Другие важные общие правила поведения на воде смотрите ниже:

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