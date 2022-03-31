31 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае сотрудник банка сливал данные клиентов

22-летний житель Бийска устроился в один из банков консультантом. В качестве подработки он решил войти в нелегальный бизнес.

Телефон. Мужчина в черном. Аноним.
Телефон. Мужчина в черном. Аноним.
СС0

При принятии на работу в банк молодого человека проинструктировали, ознакомили с правилами и дали пописать документы, где четко сказано, что является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

Спустя некоторое время его перевели на новую должность, где он получил доступ к общей сети финансового учреждения и данным клиентов.

Решив дополнительно подзаработать, мужчина нашел в интернете объявление, где требовались, как раз таки сотрудники банков. За денежное вознаграждение им предлагали предоставлять выписки, персональные и контактные данные владельцев счетов.

«Так, за фотографии с экрана, где видны движения средств по счету одного конкретного человека, работодатель обещал 3000 рублей», — рассказали МУ МВД России «Бийское».

Специалисты службы безопасности в ходе служебной проверки сами выявили нарушения и обратились в полицию.

Следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость