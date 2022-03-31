В Алтайском крае сотрудник банка сливал данные клиентов

22-летний житель Бийска устроился в один из банков консультантом. В качестве подработки он решил войти в нелегальный бизнес.

При принятии на работу в банк молодого человека проинструктировали, ознакомили с правилами и дали пописать документы, где четко сказано, что является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

Спустя некоторое время его перевели на новую должность, где он получил доступ к общей сети финансового учреждения и данным клиентов.

Решив дополнительно подзаработать, мужчина нашел в интернете объявление, где требовались, как раз таки сотрудники банков. За денежное вознаграждение им предлагали предоставлять выписки, персональные и контактные данные владельцев счетов.

«Так, за фотографии с экрана, где видны движения средств по счету одного конкретного человека, работодатель обещал 3000 рублей», — рассказали МУ МВД России «Бийское».

Специалисты службы безопасности в ходе служебной проверки сами выявили нарушения и обратились в полицию.

Следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности).