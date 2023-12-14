В Алтайском крае у мемориала умерла женщина

Очевидцы отмечают, что ей никто не помог.
Подробности произошедшего неизвестны.
Ранее на зерноперерабатывающем предприятии Алтайского края произошла трагедия: мужчина погиб при работе со станком.
В Волчихе женщина упала у мемориала и тут же скончалась, сообщает "Инцидент Барнаул".
Очевидцы отмечают, что ей никто не помог.
Подробности произошедшего неизвестны.
Ранее на зерноперерабатывающем предприятии Алтайского края произошла трагедия: мужчина погиб при работе со станком.
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