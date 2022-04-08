Сотрудников Госинспекции заподозрили в коррупции при выдаче документов на объекты «Бирюзовой Катуни»

По предварительным данным следствия, в 2015—2017 годах должностные лица Госинспекции выдали заключение, в котором говорится о соответствии построенных и реконструированных объектов на территории «Бирюзовой Катуни» требованиям техрегламентов и проектной документации.

На самом деле это не так. Из-за нарушений подрядчика при строительстве объекты не могут ввести в эксплуатацию до сих пор.

Для этого требуется проведение дополнительных ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ общей стоимостью около 67 миллионов рублей, говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства дела и причастных лиц.