8 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сотрудников Госинспекции заподозрили в коррупции при выдаче документов на объекты «Бирюзовой Катуни»

Следователи завели уголовное дело из-за выявленного превышения должностных полномочий среди сотрудников Государственно инспекции Алтайского края (ныне Инспекция строительного и жилищного надзора).

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
CC0

По предварительным данным следствия, в 2015—2017 годах должностные лица Госинспекции выдали заключение, в котором говорится о соответствии построенных и реконструированных объектов на территории «Бирюзовой Катуни» требованиям техрегламентов и проектной документации.

На самом деле это не так. Из-за нарушений подрядчика при строительстве объекты не могут ввести в эксплуатацию до сих пор.

Для этого требуется проведение дополнительных ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ общей стоимостью около 67 миллионов рублей, говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства дела и причастных лиц.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость