7 марта
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Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, похитившего более 2 млн рублей у пенсионеров

Полицейские Алтайского края задержали курьера, похитившего более 2 млн рублей у 10 пожилых граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
openverse.org

Мошенник действовал по схеме "Ваш родственник попал в беду". Жертвами стали 10 пожилых граждан из Локтевского, Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского, Алейского и Мамонтовского районов.

Оказалось, что злоумышленником был местный житель Рубцовска 2006 года рождения. Объявление о быстром заработке он нашел в сети.

Парень откликнулся, и ему пришла инструкция. Ему нужно было приехать в качестве курьера, чтобы забирать деньги у пенсионеров. Себе он оставлял от пяти до 20 тыс. рублей.

В общей сумме курьер похитил более двух млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что женщина из Барнаула рассказала правоохранителям, что у нее взломали кабинет на Госуслугах.

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