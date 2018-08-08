В автокатастрофе погиб чемпион мира по легкой атлетике

Чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт погиб в автокатастрофе, сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Трагедия произошла на северо-западе Кении, куда спортсмен вернулся с чемпионата Африки. Находясь за рулем автомобиля, Бетт не справился с управлением и улетел в канаву. Спортсмену было 28 лет, пишет Lenta.ru.

IAAF называет Бета одним из сюрпризов чемпионата мира, который в 2015 году проходил в Пекине. Тогда он выиграл «золото» на дистанции 400 метров с барьерами, установив национальный рекорд — 47,79, этот результат также стал лучшим временем сезона в мире. В нынешнем году он также показал лучший мировой результат сезона — 48,88, сообщает «РГ».

У Николаса Бетта осталось двое детей.