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Происшествия

В Барнауле ликвидирован крупный пожар в частном жилом доме

Возгорание в частном жилом доме на улице Георгия Исакова ликвидировано 28 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Пожар ликвидирован. Огнём повреждены крыша дома и надворные постройки. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Ее установят эксперты.

Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Напомним, площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению привлекли 32 человека и 7 автоцистерн.

Ранее сообщалось, что на улице Северо-Западная произошел пожар в производственном здании. В нем загорелось масло на площади около 100 квадратных метров.

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