В Барнауле ликвидирован крупный пожар в частном жилом доме

«Пожар ликвидирован. Огнём повреждены крыша дома и надворные постройки. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара пока неизвестна. Ее установят эксперты.
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в частном доме на улице Георгия Исакова
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Напомним, площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению привлекли 32 человека и 7 автоцистерн.
Ранее сообщалось, что на улице Северо-Западная произошел пожар в производственном здании. В нем загорелось масло на площади около 100 квадратных метров.