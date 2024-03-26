В Барнауле «муж на час» перебил провода перфоратором и уехал

Девушка вызвала мастера, чтобы повесить телевизор, но он сделал ситуацию еще хуже, сообщает «КП Барнаул».

В интернете можно найти много объявления с предложением разного рода услуг, вот и жительница Барнаула решила воспользоваться одним из таких.

Помощнику необходимо было просверлить пару дырок в стене хрущевки, закрепить кронштейн и повесить телевизор. Девушка признается, сама бы тоже справилась, но инструментов нет.

За свою работу «муж на час» запросил полторы тыс. рублей. Прибывший техник принес с собой инструменты, очки и сменную одежду. Мастер в сменной одежде произвел хорошее впечатление. На вопрос о том, сколько он работает, ответил просто: «Ну работаю и работаю».

У мастера с собой не оказалось уровня, жительница квартиры была обеспокоена, чтобы телевизор висел ровно. Но мужчина заверил ее, что все будет сделано, как надо.

Девушка уточнила расположение телевизора, отметила, что он должен висеть прямо напротив кровати. Также уточнила, что провода от телевизора и мультимедийной приставки должны будут вставляться в розетку чуть ниже. Мастер отмерил нужное расстояние и поставил на обоях несколько жирных точек маркером, там нужно было просверлить. Он достал перфоратор, тут началось самое интересное.

С фразой Гагарина «Ну, поехали!» мастер приступил к сверлению. Спустя долю секунды из стены посыпались искры, одна из них пролетела мимо хозяйки квартиры и едва не прожгла покрывало на кровати.

«Муж на час» отметил, что кажется задел провода. Сказал, что нужно вызывать электрика, потому что он сам не владеет такими навыками. Из-за одного ловкого движения света лишилась вся квартира.

Мужчина казался абсолютно равнодушным и потребовал оплаты за вызов. Девушка заплатила, но частично.

Возвращать свет и ремонтировать проводку пришлось уже другому мастеру, это прибавило хлопот и убавило немало денег. Электрик в этом случае, был удивлен безразличием предыдущего мастера и тем, что он оставил свою работу в таком состоянии, ведь это запрещено правилами безопасности.

Остался вопрос, куда жаловаться на таких мастеров-самоучек?

Барнаульский юрист Сергей Веселых рассказал источнику, что в таком случае пострадавшие от некачественной работы люди могут обратиться в Роспотребнадзор. К тому же для оказания некоторых услуг, мастерам требуется лицензия, в случае ее отсутствия, мастеру грозит административная ответственность

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