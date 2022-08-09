В Барнауле парень спас тонущих детей, но погиб сам

В Барнауле 20-летний молодой человек погиб, спасая утопающих. Об этом его родственники рассказали в сообществе « Инцидент Барнаул ».

Инцидент произошел 23 июля у водонапорной башни рядом с санаторием «Барнаульский». Молодой человек отдыхал на берегу с невестой и друзьями. Купаться они не собирались, пока не услышали детские крики. Компания бросилась на помощь.

На берегу была пьяная женщина, а в воде — тонущие дети. 20-летний парень помог детям спастись, но утонул сам.

«И можно на этот факт закрыть глаза, якобы, такое бывает. Но оказывается, именно на этом месте каждый месяц в течение многих лет тонет по несколько человек. Место опасно для жизни, но рядом нет ограждений и предупреждающих знаков», — рассказывает родственница погибшего.

Женщина надеется, что ее слова привлекут общественное внимание к проблеме — и ограждения на участке поставят:

Однако волонтеры, которые 4 дня искали тело погибшего, объяснили, что ограждений не ставят из-за большой протяженности опасной зоны.

Ранее две маленькие девочки утонули в Бийске.