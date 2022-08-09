9 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле парень спас тонущих детей, но погиб сам

В Барнауле 20-летний молодой человек погиб, спасая утопающих. Об этом его родственники рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Берег реки, вода.
Берег реки, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел 23 июля у водонапорной башни рядом с санаторием «Барнаульский». Молодой человек отдыхал на берегу с невестой и друзьями. Купаться они не собирались, пока не услышали детские крики. Компания бросилась на помощь.

На берегу была пьяная женщина, а в воде — тонущие дети. 20-летний парень помог детям спастись, но утонул сам.

«И можно на этот факт закрыть глаза, якобы, такое бывает. Но оказывается, именно на этом месте каждый месяц в течение многих лет тонет по несколько человек. Место опасно для жизни, но рядом нет ограждений и предупреждающих знаков», — рассказывает родственница погибшего.

Женщина надеется, что ее слова привлекут общественное внимание к проблеме — и ограждения на участке поставят:

Однако волонтеры, которые 4 дня искали тело погибшего, объяснили, что ограждений не ставят из-за большой протяженности опасной зоны.

Ранее две маленькие девочки утонули в Бийске.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость