Астафьев Игорь, 9 лет. Особые приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Одежда: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, кроссовки разноцветные, салатовая шапка.

В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках.

«ЛизаАлерт»