17 ноября
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Происшествия

В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках

Астафьев Игорь и Астафьев Денис ушли из дома 15 ноября в неизвестном направлении, передает «ЛизаАлерт».

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Астафьев Игорь, 9 лет. Особые приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Одежда: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, кроссовки разноцветные, салатовая шапка.

В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках.
В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках.
«ЛизаАлерт»

Астафьев Денис Дмитриевич, 14 лет. Особые приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черная шапка.

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