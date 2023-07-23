В Барнауле в квартире 101-летнего дома обрушился потолок

В Барнауле 22 июля в квартире дома на ул. Профинтерна, 22 обрушился потолок, сообщает "Инцидент Барнаул" .

Как сообщила жительница квартиры, УК "Старый город" молчит и ничего не делает. Дом находится в удручающем состоянии - потолки рушатся, территория не убирается, в квартирах сырость.

"Высоковольтный кабель качается вместе с деревом, которое его задевает при ветре (дом деревянный)", - написала она.

Известно, что дом ввели в эксплуатацию в 1922 году. Он двухэтажный. Несмотря на такой возраст и очевидные разрушения, аварийным его не признают.

Ранее барнаульцы пожаловались на очередной дом по пр. Ленина, с которого валится штукатурка.