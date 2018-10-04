В Барнауле при пожаре в заводском здании эвакуировали 20 человек

О возгорании сообщили в 12:49. В здании на проспекте Ленина, 144а горела проводка между первым и вторым этажами на площади около 7 квадратных метров. Пострадало перекрытие вентиляционной шахты.
К месту ЧП выезжали 28 человек и 10 единиц техники. Спасатели эвакуировали 20 человек, еще 50 вышли из здания самостоятельно.
Пожар полностью ликвидировали в 13:25. Никто из людей не пострадал.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.