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В Барнауле при пожаре в заводском здании эвакуировали 20 человек

В Барнауле днем 4 октября произошел пожар в административном здании у завода механических прессов, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле 4 августа.
Пожар в Барнауле 4 августа.
Дарья Медведева в vk.com/barneos2

О возгорании сообщили в 12:49. В здании на проспекте Ленина, 144а горела проводка между первым и вторым этажами на площади около 7 квадратных метров. Пострадало перекрытие вентиляционной шахты.

К месту ЧП выезжали 28 человек и 10 единиц техники. Спасатели эвакуировали 20 человек, еще 50 вышли из здания самостоятельно.

Пожар полностью ликвидировали в 13:25. Никто из людей не пострадал.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

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