5 декабря
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Происшествия

В Барнауле жильцы 13-летнего многоквартирного дома пожаловались на его аварийное состояние

Жильцы дома на ул. Весенняя 16А в барнаульском поселке Новосиликатный пожаловались на затопленный подвал, обвалившуюся штукатурку, неприятный запах и плесень, пишет «В курсе 22».

Дом пос. Новосиликатный, ул. Весенняя 16А.
Дом пос. Новосиликатный, ул. Весенняя 16А.
"В курсе 22".

Дом сдали в эксплуатацию в 2009 году. За это время, по словам жильцов, здание из нового превратилось в аварийное. Несколько лет подвал затоплен водой.

«Под влиянием влаги разрушается фундамент дома, появились трещины в стенах дома, разрушается цоколь. В подъездах и квартирах первого этажа сырость и плесень, отходит штукатурка со сторон, стоит не приятный запах», — рассказывают жильцы.

Утверждается, что управляющая компания на жалобы отвечает: «Подождите, само высохнет». Жильцы боятся, что их дом «сложится, как карточный домик».

«Наш подвал был в хорошем состоянии, чистый, сухой, стены крашеные, на полу выложена плитка. За эти годы эта УК довела до такого состояния. Скрывали до последнего, что там вода. Не давали ключи от подвала, но, когда нам наконец-то удалось добиться ключа, мы просто ужаснулись», — написали они.

Ранее барнаулец пожаловался на холод «как на улице» в обновленных трамваях.

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