В Чечне неизвестные совершили серию нападений на полицейских: пытались сбить на машине, зарезать и взорвать

20 августа разных районах Чечни неизвестные совершили нападения на полицейских. По данным МВД по республике, двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив полицейских.

По данным МВД, нападавших ликвидировали. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что у одного из нападавших при себе была взырвчатка. На требование сотрудников полиции остановиться, нападавшие достали нож и «пырнули» силовика в плечо.

По данным РИА Новостей, в Грозном произошло еще два нападения. В результате перестрелки на одной из улиц погиб полицейский.

На другой улице 18-летний Али Ахматханов за рулем светло-зеленого Mercedes-Benz без номеров, не остановился по требованию полицейских и попытался оторваться от преследования. По пути он на полной полной скорости сбил перегородившего ему дорогу инспектора. Через несколько километров правоохранители открыли огонь на поражение и ликвидировали и Ахматханова, и его 11-летнего брата, находившегося на пассажирском сидении. Внутри следователи обнаружили несколько газовых баллонов. Сбитого сотрудника полиции госпитализировали, сообщают «Вести.ру».

По неподтвержденным данным, еще один инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ», в районе села Мескер-Юрт. Смертник на авто атаковал полицейский пост. Правоохранители отделались легкими травмами, нападавший погиб.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже прокомментировал нападения. По его словам, боевики планировали омрачить мусульманский праздник Курбан-байрам.