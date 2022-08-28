28 августа
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Происшествия

В Казахстане чудом выжил новорожденный ребенок, которого молодая мать выбросила в уличный туалет

В Алматы 17-летняя девушка выбросила в туалет новорожденного ребенка. Он чудом остался жив, сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

Малыш. Новорожденный.
Малыш. Новорожденный.
https://unsplash.com/

После произошедшего девушка позвонил в скорую помощь и сказала, что у неё произошёл выкидыш. Ее поместили в больницу.

В больницу приехал инспектор по делам несовершеннолетних. После разговора с врачами он решил приехать на то место, где якобы случился выкидыш. Мама девочки рассказала, что до этого её дочь ходила в уличный туалет, а вот о беременности дочери она не знала.

Инспектор обнаружил ребёнка, который ещё дышал. Вместе с напарником они разобрали пол туалета. После этого один из них спустился вниз и завернул в служебную рубашку малыша.

Сейчас ребенка поместили в реанимацию. Врачи пытаются его спасти.

Ранее на Алтае задержали подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой.

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