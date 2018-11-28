В Новосибирске семерых студентов обвиняют в вымогательствах, похищениях и создании ОПГ

В Новосибирском областном суде рассматривают дело семерых студентов-рекетиров, пишет vn.ru . По версии следствия, на счету у обвиняемых целая серия вымогательств, разбоев и даже похищений людей.

Как сообщает издание, юноши учились в новосибирских колледжах и действовали в составе организованной преступной группы. Они вывозили своих жертв в лес на машине, угрожали оружием и требовали деньги. Или же нападали внезапно. Потерпевшие были ровесниками предполагаемых налетчиков.

По некоторым данным, студенты принадлежат к молодежной криминальной субкультуре АУЕ («арестантский уклад един»).



Ряд потерпевших по уголовному делу ещё учатся и на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, — рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин. По этой причине дело будет рассматриваться в закрытом порядке.