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28 ноября
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Происшествия
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В Новосибирске семерых студентов обвиняют в вымогательствах, похищениях и создании ОПГ

В Новосибирском областном суде рассматривают дело семерых студентов-рекетиров, пишет vn.ru. По версии следствия, на счету у обвиняемых целая серия вымогательств, разбоев и даже похищений людей.

Преступление. Мужчина.
Преступление. Мужчина.
СС0

Как сообщает издание, юноши учились в новосибирских колледжах и действовали в составе организованной преступной группы. Они вывозили своих жертв в лес на машине, угрожали оружием и требовали деньги. Или же нападали внезапно. Потерпевшие были ровесниками предполагаемых налетчиков.

По некоторым данным, студенты принадлежат к молодежной криминальной субкультуре АУЕ («арестантский уклад един»).

Ряд потерпевших по уголовному делу ещё учатся и на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, — рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин. По этой причине дело будет рассматриваться в закрытом порядке.

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