В Новосибирске семерых студентов обвиняют в вымогательствах, похищениях и создании ОПГ

Как сообщает издание, юноши учились в новосибирских колледжах и действовали в составе организованной преступной группы. Они вывозили своих жертв в лес на машине, угрожали оружием и требовали деньги. Или же нападали внезапно. Потерпевшие были ровесниками предполагаемых налетчиков.
По некоторым данным, студенты принадлежат к молодежной криминальной субкультуре АУЕ («арестантский уклад един»).
Ряд потерпевших по уголовному делу ещё учатся и на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, — рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин. По этой причине дело будет рассматриваться в закрытом порядке.