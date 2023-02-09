В Омске египтянин заказал убийство жены, чтобы не делить имущество после развода

В Омске 41-летнего бизнесмена из Египта обвиняют в покушении на убийство жены. Подозреваемый не хотел делить с ней имущество после развода и нанял киллера, подчеркивают в СУ СК по региону.

Человек с ножом. Преступник.

Мужчину подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, при бракоразводном процессе бизнесмен не хотел делить совместно нажитое имущество и права на ребенка.

Обвиняемый нанял киллера, чтобы устранить супругу. Он обратился к знакомому, у которого ранее были проблем с законом.

Подозреваемый предложил подыскать исполнителя убийства. Но знакомы обратился в полицию.

За киллера себя выдал сотрудник уголовного розыска. Обвиняемый дал ему аванс в 1 тыс. евро.

Позже правоохранитель снова встретился с заказчиком и предоставил ему поддельные кадры «с места преступления».

При передаче денег подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».