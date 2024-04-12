12 апреля
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Происшествия

В Оренбурге паводок дошел до многоквартирных домов

Паводок в Оренбурге дошел до многоквартирных домов. Пока только старой части города, сообщает Mash.

Вода. Водоем. Река.
Вода. Водоем. Река.
СС0

За прошедшую ночь первые этажи ушли под воду, возможно некоторые жильцы заперты в домах без связи.

Отмечается, что уровень реки Урал в Оренбурге достиг 1115 см. Некоторых жителей, которые подумали, что вода их не настигнет, эвакуировали спасатели.

В округе также курсирует аэромобильный отряд МЧС России. Он ищет пострадавших и забирает на лодке. За утро 12 апреля удалось спасти 15 человек. Сколько еще человек скрыто под водой — неизвестно. В районе отсутствует электричество и связь.

Ранее сообщалось, что максимума за всю историю наблюдений достиг уровень воды в реке Урал.

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