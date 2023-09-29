В Пакистане прогремело два взрыва в мечетях, есть погибшие

Утром, 29 сентября в Пакистане в городе Мастунг прогремел первый взрыв, за ним последовал второй, но уже в городе Хангу.

В провинции Белуджистан в городе Мастунг утром прогремел взрыв возле мечети. Погибло не менее 52 человек, пострадавших насчитывается больше 100. Об этом сообщило местное издание Dawn.

Прихожане собрались по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, когда прогремел взрыв, по мнению властей его устроил террорист-смертник.

Уже днем прогремел второй взрыв, в городе Хангу провинции Хакбер-Патунхва, об этом также сообщила газета Dawn. Там по меньшей мере, 4 погибших и 12 пострадавших. В результате происшествия обрушилась крыша, под обломками оказалось 30-40 человек.

Власти провинции объявили в больницах режим ЧС. Временно исполняющий обязанности главного министра региона Азам Хан запросил у полиции отчет об инциденте и попросил ускорить спасательную операцию.

Ранее мы писали о взрыве в Ташкенте.