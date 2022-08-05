8 августа
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Происшествия

В Сибири мужчину спустили с балкона, связав веревками

Необычный случай произошел в Новокузнецке. Мужчине в неадекватном состоянии потребовалась помощь, когда он был на балконе одного из многоквартирных домов, сообщает портал sibdepo.ru

Мужчину спускают на веревках
Мужчину спускают на веревках
Подслушано Новоильинский район

Мужчина вел себя неадекватно и привлекал внимание прохожих. Видео с места событий в соцсети опубликовали очевидцы. На нем заметно, как мужчину, перевязав веревками, спускают на нижний этаж. Там горожанин оказался в руках у спасателей.

Комментаторы предположили, что человек находился в наркотическом опьянении.

В пресс-службе МЧС по региону изданию пояснили, что вызов поступил от свидетелей.

«Пожарные прибыли на место и оказали помощь человеку. После этого его передали полиции», — рассказали в пресс-службе.

Ранее на федеральной трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области автомобиль врезался в медведя.

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