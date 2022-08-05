В Сибири мужчину спустили с балкона, связав веревками

Необычный случай произошел в Новокузнецке. Мужчине в неадекватном состоянии потребовалась помощь, когда он был на балконе одного из многоквартирных домов, сообщает портал sibdepo.ru

Мужчина вел себя неадекватно и привлекал внимание прохожих. Видео с места событий в соцсети опубликовали очевидцы. На нем заметно, как мужчину, перевязав веревками, спускают на нижний этаж. Там горожанин оказался в руках у спасателей.

Комментаторы предположили, что человек находился в наркотическом опьянении.

В пресс-службе МЧС по региону изданию пояснили, что вызов поступил от свидетелей.

«Пожарные прибыли на место и оказали помощь человеку. После этого его передали полиции», — рассказали в пресс-службе.



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