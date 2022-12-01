1 декабря
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Происшествия

В страшном пожаре в сибирском регионе погибли два человека

В поселке Ордынское (Новосибирская область) 30 ноября в частном доме при пожаре погибли 57-летний мужчина и его 38-летняя сожительница, сообщает СК по региону.

Пожар унес жизнь двоих человек в поселке Ордынский
Пожар унес жизнь двоих человек в поселке Ордынский
СК РФ Новосибирской области

Тела погибших были найдены в процессе тушения огня. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и Следственный комитет.

В ведомстве отмечают, что следователи проводят проверку. Назначены судебные экспертизы, которые помогут установить точную причину гибели двух человек.

По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в Барнауле. На место выехал мэр.

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