В страшном пожаре в сибирском регионе погибли два человека

Тела погибших были найдены в процессе тушения огня. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и Следственный комитет.
В ведомстве отмечают, что следователи проводят проверку. Назначены судебные экспертизы, которые помогут установить точную причину гибели двух человек.
По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее стало известно, что двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в Барнауле. На место выехал мэр.
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