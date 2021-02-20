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В Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, пишет URA.ru.

Вирус.
Вирус.
unsplash.com

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

По данным Росфинмониторинга, банки передали надзорным органам более 18 тыс. сообщений. Общая сумма совершенных махинаций составила около 34 млрд рублей. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.

Были обнаружены как минимум две крупные схемы. В Иркутской области удалось перекрыть канал поставок контрафактных медицинских масок. В результате были расторгнуты контракты на 237 млн рублей.

Также в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Речь идет о пяти контрактах на 2,7 млрд рублей.

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