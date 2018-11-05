В Украине умерла облитая кислотой чиновница

Советник мэра Херсона, общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в больнице через несколько месяцев после того, как на нее напали и облили концентрированной серной кислотой, передает РИА Новости со ссылкой на страницу в Facebook и источники в правоохранительных органах.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в публикации.

После информации в соцсети в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердили, полицейские проводят расследование, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По некоторым данным, причиной смерти могли стать оторвавшийся тромб и закупорка сосудов. Официальной информации пока не поступало, сообщает «Пятый канал».

Президент Украины Петр Порошенко после смерти активистки выступил с призывом к правоохранительным органам найти злоумышленников.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля возле ее дома в Херсоне. Женщину доставили в больницу с ожогами, затем перевели в киевскую клинику. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Хулиганство», затем переквалифицировали на «Покушение на убийство с особой жестокостью», пишет Lenta.

По данным национальном полиции Украины, подозреваемые уже задержаны, расследование практически завершено и скоро его передадут в суд.

Что известно о Екатерине Гандзюк

Катерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона, и.о. управделами исполкома Херсонского горсовета. В 2003—2015 годах была активисткой партии «Батькивщина». Она занималась антикоррупционными расследованиями, критиковала полицию и чиновников.