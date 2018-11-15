«Высокопоставленный чиновник из Москвы» обманул с банкетом руководителя алтайского кафе

Телефонные мошенники похитили у жительницы Усть-Коксы 50 тысяч рублей. В этот раз преступники, используя стандартную схему, действовали с выдумкой. Один злоумышленник представился высокопоставленным московским чиновником, а его подельница — директором супермаркета.

Жертва преступников работает администратором в кафе в селе Усть-Кокса. Она обрадовалась, когда «чиновник из Москвы» заказал провести банкет в ее заведении. Он указал, какие деликатесы будут есть его гости, а потом сообщил, что выпивать они собираются элитный алкоголь. Последнего среди запасов сельского кафе не оказалось.

Мошенник заявил, что вопрос по спиртному решен с супермаркетом, который находится по соседству с кафе.

Вскоре из магазина позвонила женщина, которая представилась директором и сообщила, что она договорилась с «чиновником"о покупке выпивки и закуски в супермаркете. Она предложила администратору приехать и забрать заказ. Когда та отправилась в магазин, «директор» снова позвонила и сообщила, что срочно выехала по делам и не может лично встретиться с администратором. И потребовала перевести на счет 50 тысяч рублей в качестве гарантии того, что заказанный товар выкупят.

Потом потерпевшей позвонил «чиновник», сообщивший, что на банкете отдаст эти 50 тысяч и расплатится за все. Сотрудница кафе поверила и перевела деньги. После этого ни «чиновник», ни «директор» на связь с администратором не выходили.

Женщина пожаловалась в полицию. Там установили, что номера, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Самарской области. Преступников ищут, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.