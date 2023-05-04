Восемь бомбардировок и тщательная маскировка. Когда еще атаковали Кремль в истории России

Московский Кремль не раз подвергался атакам со стороны противника в истории России. Больше всего ему досталось в годы Великой Отечественной войны. Altapress.ru рассказывает, как Кремль выдержал восемь бомбардировок, маскировался под жилые дома и один раз даже разрушился (но не по настоящему).

Чудо в Георгиевском зале

Первая атака в Великую Отечественную произошла в ночь с 21 на 22 июля 1941. По данным "Российской газеты", одна из фугасных бомб весом 250 кг попала в Большой Кремлевский дворец и пробила крышу и потолочное перекрытие Георгиевского зала.

Однако бомба не взорвалась. В центре зала она развалилась. Также, на удивление, выдержал свод первого этажа под Георгиевским залом. Он дал трещины, значительная часть откололась.

Чуть позже оказалось, что бомбы было две. Вторую, термитную бомбу весом в 1 кг обнаружили на чердаке дворца. И она тоже не разорвалась.

Тот случай посчитали настоящим чудом. Ведь в случае взрыва бомбы, большая часть Георгиевского зала и соседних с ним помещений были бы разрушены.

Георгиевский зал Wikimedia.Commons

Восемь бомбардировок

Всего Московский Кремль восемь раз становился объектом вражеских бомбардировок. Из них пять раз - в 1941 году, три раза - в 1942 году и последний раз - 29 марта 1942 года.

За время войны на Кремль сбросили 15 фугасных бомб (от 50 до 1000 кг), 151 зажигательную и две осветительные бомбы.

Самые страшные бомбардировки произошли 12 августа и 29 октября 1941 года. 12 августа две бомбы упали у подъезда президиума Большого Кремлевского дворца и на здание Арсенала. А 29 октября - на территорию двора Арсенала.

Тогда не обошлось без многочисленных человеческих жертв.

Убито, пропало без вести, умерло от ран — 94 военнослужащих, тяжело ранено — 88, легко ранено — 76 человек.

В результате вражеских бомбардировок был разрушен малый гараж, разбиты три автомашины и один мотоцикл, разрушены помещения, расположенные в нижнем этаже Арсенала и две арсенальные лестницы.

Москва, Кремль. СС0

Маскировка Кремля

Бомбардировку главного здания столицы предвидел комендант Московского Кремля Николай Спиридонов. Он представил наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии записку и предложил срочно приступить к маскировке Кремля и прилегающих к нему территорий.

Согласно плану, с лица Москвы должны были «исчезнуть» особо важные объекты. Для этого использовали макеты, которые достигали в длину 5 м.

Все здания Красной площади покрасили под жилые дома. Стены Кремля разрисовали под окна и подъездные двери. Для мавзолея сшили специальный огромный чехол с изображением трехэтажного дома.

Купола и крыши покрасили в серый и расчертили как дороги. Звезды выключили и накрыли чехлами, а поверх зубцов уложили фанерные крыши.

Однако у немецких летчиков была подробная карта города, и они смогли распознать расположение Кремля, даже несмотря на маскировку. К тому же на Кремль указывала его характерная треугольная форма.

Проект маскировки восточного фасада колокольни Ивана Wikimedia.Commons

Переезд Ленина

Чтобы защитить тело вождя мирового пролетариата, решили на время увезти его из Москвы. Владимира Ильича в начале июля 1941 года спецрейсом отправили в Тюмень.

Обратно вождь вернулся только ранней весной 1945, когда основная опасность миновала, а Победа была не за горами.

Разрушение Кремля

Один раз Московский Кремль все же удалось разрушить. Однако не в реальной жизни, а в кино.

В фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" главный герой, Итан Хант (Том Круз) вместе со своим напарником пытаются предотвратить проникновение террориста в Кремль. Однако героям мешают - их обнаруживает охрана, и Итану приходится спешно покидать здание.

Когда Хант уже оказался на улице, прогремел взрыв, разрушивший часть Кремля. Итан, задетый взрывом, теряет сознание, а теракт уносит жизни нескольких тысяч человек.