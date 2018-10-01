Читайте нас в соцсетях
1 октября 22°C
Новости
Вся лента
Происшествия
227

Все в дыму: на правом берегу Оби у Барнаула вспыхнули луга

Днем 1 октября на правом берегу Оби под Барнаулом загорелись заливные луга, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На правом берегу Оби у Барнаула вспыхнули луга.
На правом берегу Оби у Барнаула вспыхнули луга.
Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22

Пожарные находятся на месте и контролируют ситуацию. Угрозы строениям нет.

На снимках видно, что в воздух поднимается густой дым. Ветер донес его до Новоалтайска. По словам местных жителей, в городе пахнет гарью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка