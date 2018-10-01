Все в дыму: на правом берегу Оби у Барнаула вспыхнули луга

Пожарные находятся на месте и контролируют ситуацию. Угрозы строениям нет.
На снимках видно, что в воздух поднимается густой дым. Ветер донес его до Новоалтайска. По словам местных жителей, в городе пахнет гарью.
Днем 1 октября на правом берегу Оби под Барнаулом загорелись заливные луга, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожарные находятся на месте и контролируют ситуацию. Угрозы строениям нет.
На снимках видно, что в воздух поднимается густой дым. Ветер донес его до Новоалтайска. По словам местных жителей, в городе пахнет гарью.
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