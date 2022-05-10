Вся таблица Менделеева. Очевидцы сообщили о пожаре на свалке у алтайского города

Причины пожаров на свалке могут быть разными.
Это и самовозгорание под воздействием высокой температуры под плотными слоями мусора и внешних факторов, неправильная утилизация отдельных видов отходов и поджоги, объясняли в «АиФ-Новосибирск».
«Сжигание отходов на свалках или на перерабатывающих заводах провоцирует всю таблицу Менделеева испаряться в атмосферу», — рассказал изданию эколог Петр Кулешов.
ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что до 11 мая на большей части региона сохраняется высокая пожароопасность.