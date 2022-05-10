10 мая
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Происшествия

Вся таблица Менделеева. Очевидцы сообщили о пожаре на свалке у алтайского города

О возгорании на полигоне твердых коммунальных отходов вблизи Камня-на-Оби altapress.ru сообщили очевидцы 10 мая. По фотографиям видно, что местами задымление весьма существенное — не видно дорогу.

Возгорание на полигоне ТКО у Камня-на-Оби.
Возгорание на полигоне ТКО у Камня-на-Оби.
Altapress.ru

Причины пожаров на свалке могут быть разными.

Это и самовозгорание под воздействием высокой температуры под плотными слоями мусора и внешних факторов, неправильная утилизация отдельных видов отходов и поджоги, объясняли в «АиФ-Новосибирск».

«Сжигание отходов на свалках или на перерабатывающих заводах провоцирует всю таблицу Менделеева испаряться в атмосферу», — рассказал изданию эколог Петр Кулешов.

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что до 11 мая на большей части региона сохраняется высокая пожароопасность.

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