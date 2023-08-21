21 августа
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Происшествия

Задержаны или отменены более 90 рейсов в столичных аэропортах

Росавиация сообщила о введении и снятии ограничений в столичных аэропортах утром 21 августа.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Они затронули четыре аэропорта — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

45 пассажирских рейсов и два грузовых перенаправили на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. Сейчас авиаузлы работают в штатном режиме. Пассажиров доставят в пункты назначения.

Эти меры приняли для безопасности полетов авиапассажиров.

По данным «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 90 рейсов, указывает "Фонтанка".

Ранее главред гостелеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сбитый беспилотник упал на соседней улице. Падение беспилотников утром 21 августа не обошлось без пострадавших — мужчину госпитализировали, женщину осмотрели медики. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Два дня назад беспилотник атаковал военный аэродром в российском городе.

По данным Минобороны, атака произошла 19 августа в 10 часов мск. Киевский режим направил беспилотник коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. Военный дрон заметили с поста внешнего наблюдения аэродрома и поразили из стрелкового оружия. В результате атаки беспилотника на стоянке самолетов начался пожар. Его оперативно ликвидировали. Оказался поврежден один самолет. Пострадавших нет, подчеркнули в Минобороны России.

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