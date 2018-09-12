Женщина украла четыре костюмы из торгового центра в Барнауле и продала их

В Барнауле полиция задержала женщину, которую подозревают в краже четырех костюмов из торгового центра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина зашла в магазин днем. Она рассмотрела товар и решила присвоить себе костюм. Незаметно сняла его с плечиков и вышла из торгового отдела.

Через некоторое время женщина вернулась и сняла с вешалки еще три костюма. Сумма причиненного ущерба составила около 20000 рублей.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, удалось задержать злоумышленницу. Женщина дала признательные показания, рассказав, что вещи продала неизвестным на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).