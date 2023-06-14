Житель Алтая украл из магазина 13 пачек мака и пять дезодорантов

Житель Горно-Алтайска вместе с соучастником украл из магазина 13 пачек мака и пять дезодорантов. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Установлено, что в феврале 2023 года горожанин вместе с соучастниками обокрал магазин и вынес оттуда только 13 пачек мака и пять дезодорантов. Общая сумму украденного составила 1,5 тыс. рублей.

Городской суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

При вынесении приговора суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. Гражданина приговорили к одному году девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.