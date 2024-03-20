20 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края пытался вернуть долг. За это его лишили свободы

Мужчину из села Ключи был приговорили к трем годам лишения свободы условно после того, как он попытался вернуть долги, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Подсудимый изъял у потерпевшей имущество с целью воспрепятствования ее отъезду, а также нанес ей телесные повреждения.

Действия злоумышленника квалифицировали как вымогательство и грабеж с применением насилия. Позже суд назвал его действия самоуправством, причинившим вред и совершенным с применением насилия.

Однако приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием стороной обвинения и стороной защиты.

Ранее Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.

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