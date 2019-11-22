«Думаем поставить печки». Жители Ярового рассказали, как они живут в замерзающем городе

Как мы уже сообщали, в Яровом ввели режим ЧС, а губернатор края Виктор Томенко своим распоряжением передал проблемную ТЭЦ в управление муниципальному предприятию. Altapress.ru поговорил с жителями Ярового, как они живут в холода и что они думают по этому поводу.

Задумываемся поставить печки

В пятиэтажке, где живет собеседница altapress.ru Олеся, тепла не было с самых первых дней отопительного сезона. Хуже того, долгое время не было и горячей воды — та, что шла из соответствующего крана, назвать горячей язык не поворачивается. Чтобы принять ванну, приходилось греть воду отдельно.

22 ноября, когда в городе уже объявили ЧС, Олеся пришла с работы около 14:00. В квартире было 16 градусов. «Все это время я одеваю три пары носков, куртку, натягиваю на голову капюшон, включаю строительные тепловые пушки — привезла их с сада», — так она описывает свою жизнь.

А у коллег по работе все по-разному: в одной из квартир удалось довести температуру до 20 градусов — но это при условии, что два обогревателя работали весь день. Знакомая Олеси неделю не водит ребенка в садик, где было 14 градусов, — боится, что простынет.

«Коллега, живущая в частном доме, рассказывает: у них так было холодно, что они натапливали баню и открывали дверь в дом, чтобы шло тепло. Они уже задумались о том, чтобы весной в доме установить печное отопление. Да и я думаю: не переехать ли в частный дом и не поставить ли там печку», — рассказала Олеся.

Батарея. Лидия Соколова

Тепло не было ни разу

Николай Николаевич живет в частном доме вблизи станции. Себя мерзляком не считает, но нынешней зимой по дому ходил в теплых носках, штанах с начесом и кофте. А спал под двумя одеялами. Сегодня вроде бы стало чуть потеплее — но это потому, что на улице потеплело, говорит он.

«В одной комнате, самой теплой, 17 градусов. Это если в моем доме так, то как в тех зданиях, которые далеко от станции?», — говорит он.

А вот в его магазинчике, расположенном в четырехэтажке, холодно уже по-серьезному: днем 22 ноября было только 10 градусов, хотя батарея теплая. «Обычно хожу в магазине в двух куртках. А в последнее время надевал зимнюю куртку и шапку и только так согрелся», — говорит он.

Николай Николаевич тоже думает об автономном отоплении — угольном котле. Пока, правда, решение не принял: «Я не в том возрасте, чтобы возиться с углем».

Уголь , огонь. СС0

«Катастрофы не было»

У Марины Пахолковой, в прошлом — боевого председателя профкома завода «Алтайхимпром», в доме холодно, но не катастрофично: 17 градусов. Правда, при этом работает обогреватель. Потепления в доме она пока не почувствовала. Температура теплоносителя на входе — 56 градусов, как вчера, рассказывает она.

По работе на заводе помню, что температура на входе должна быть 84 градуса. , — говорит собеседница altapress.ru.

Пахолкова считает, что катастрофы в городе не было. Батареи оставались теплыми.

Да, на очень короткое время, когда собственник завез уголь с высокой влажностью, температура на входе в дом была нулевая, но она очень быстро поднялась. Я общаюсь с собственником станции — он признает свою ответственность, говорит, что понадеялся на поставщика, и оперативно ее исправляет, — рассказывает она.

Дело не в МУПе

Решению краевой комиссии по ЧС под председательством губернатора Виктора Томенко забрать станцию у одной компании («Яровская теплоэнергетическая компания») и передать другой — МУПу — Марина Пахолкова удивлена. Она считает, что дело в самой станции: оборудование аварийное, нужны вложения в обновление и модернизацию. К тому же МУП до 1 октября был арендатором этой ТЭЦ и не слишком хорошо себя проявил.

Об этом же говорит и Николай Николаевич:"Без вливания, без капремонта смена эксплуатирующей организации не поможет".

Пахолкова говорит, что не понимает, как удалось ТЭЦ взять у одного собственника и передать другому. Когда она и его коллеги по «Алтайхимпрому» боролись за то, чтобы забрать завод у недобросовестного собственника, на стороне заводчан были «Ростехнологии», которые владели 38%.

«10 лет боролись. Митинги проводили, письма писали. На нашей стороне были „Ростехнологии“, государственная компания, у которой было 38% акций. Но нам все и всегда говорили — нет законных оснований. Забрать завод удалось только после банкротства», — говорит она.

Пахолкова предполагает, что собственник вряд ли согласится с этим решением и будет его оспаривать. «И зачем нам это во время зимы? И еще — я не знаю, на какие деньги МУП будет покупать уголь. Будет ли губернатор помогать ему это всю зиму? Не думаю», — сказала Пахолкова.

Сибиряки в мороз. instagram.com/sasha_geydek

«Молитвы услышаны»

Яровчане комментируют введение ЧС и в соцсетях — например, в Instagram местного издания «Яровские вести». Достается и городским властям — как они могли допустить, что в квартирах температура дошла до 15−16 градусов.

Появилась информация, что собственник ТЭЦ вводил в заблуждение о реальном положении дел и губернатора, и наши городские власти. Не могли проверить достоверность информации, находясь в этом же городе? Город реально замерзал, а они — заблуждались. Местные власти живут все-таки в нашем городе!" - возмущается одна из подписчиц аккаунта.

Ясно, что горожанам в эти дни пришлось непросто. Узнав о том, что в городе введен режим ЧС, одна из подписчиц написала: «Молитвы услышаны».