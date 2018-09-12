Жителей новых микрорайонов в алтайском городе атаковали клопы.

Жители новых микрорайонов Бийска пытаются избавиться от нашествия клопов. По словам бийчан, насекомых привезли жильцы, которые переселились из ветхого и аварийного жилья, сообщают «Вести Алтай».

Сначала многие не знали, что в доме есть клопы. Тревогу подняла Ольга Степанова. В 2016 году ее семья в числе первых заселилась в дом на улице Совесткой. Вскоре из щелей полезли клопы.

Жильцы решили травить сразу весь дом. В УК «Рубин» пообещали оплатить работы по дезинфекции подвалов и подъездов. Однако от предложения травить клопов газом отказались из-за опасности.

С насекомыми боролись методом «холодного тумана». Мелкие частицы яда, распыляясь, проникали даже в самые мелкие щели.

Жильцы потратились на дезинфекцию квартир, однако подвалы и подъезды остаются зараженными вредителями. Клопы могут вернуться в любой момент.

Отметим, что в Бийске первые массовые жалобы на клопов начались в 2014 году. Тогда после наводнения люди уезжали из домов и захватывали насекомых с собой. Пик нашествия клопов пришелся на снос аварийных домов.

Специалисты считают, что в результате разбора старых бараков особи, находившиеся в анабиозе, оживились и расползлись по соседям.