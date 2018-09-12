Жителей новых микрорайонов в алтайском городе атаковали клопы.

Сначала многие не знали, что в доме есть клопы. Тревогу подняла Ольга Степанова. В 2016 году ее семья в числе первых заселилась в дом на улице Совесткой. Вскоре из щелей полезли клопы.
Жильцы решили травить сразу весь дом. В УК «Рубин» пообещали оплатить работы по дезинфекции подвалов и подъездов. Однако от предложения травить клопов газом отказались из-за опасности.
С насекомыми боролись методом «холодного тумана». Мелкие частицы яда, распыляясь, проникали даже в самые мелкие щели.
Жильцы потратились на дезинфекцию квартир, однако подвалы и подъезды остаются зараженными вредителями. Клопы могут вернуться в любой момент.
Отметим, что в Бийске первые массовые жалобы на клопов начались в 2014 году. Тогда после наводнения люди уезжали из домов и захватывали насекомых с собой. Пик нашествия клопов пришелся на снос аварийных домов.
Специалисты считают, что в результате разбора старых бараков особи, находившиеся в анабиозе, оживились и расползлись по соседям.