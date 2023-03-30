Жители алтайского села показали настоящий ужас на дорогах

Жители села Топчиха пожаловались на дорогу, по которой невозможно ходить и ездить, сообщает сообщество ВКонтакте «Barnaul 22».

По словам автора фото, ул. Маматова выглядит так уже не первый год, но администрация на это никак не реагирует.

«На фото только часть улицы, дальше она точно такая же. Машины застревают, на коляске с ребенком в поликлинику не пройти, даже в резиновых сапогах трудно пройти из-за тонущих ног в грязи» — рассказала девушка.

Обстановка на других улицах, по ее словам, обстоит лучше — там можно спокойно гулять в кроссовках.

Жители села требуют пустить воду вдоль дороги, сделать траншею или насыпь, чтобы исправить ситуацию.

В комментариях пользователи отметили, что в других районах Алтайского края состояние дорог такое же. По их словам, похожую картину можно увидеть и на некоторых улицах Барнаула.

Ранее жители Алтайского края показали, как выглядят дороги в Первомайском районе.