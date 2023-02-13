13 февраля
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Происшествия

Жительница Барнаула доказала, что не оформляла микрозайм. Оказалось, это сделала родственница

Барнаульская компания микрозаймов подала в суд на жительницу Барнаула за неуплату долга. Однако женщина не брала там кредит, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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Обвинитель заявил, что гражданка взяла микрозайм в интернете. Она прикрепила фото с паспортом, подтвердила реквизиты счета и получила деньги, которые потом не вернула.

Женщина с обвинением не согласилась. По ее словам, она действительно оформляла микрокредиты, в том числе в интернете, но все долги погасила.

Заем, который указан в иске, горожанка не брала. При этом в документах были указаны не ее номер телефона и реквизиты карты.

Суд подтвердил, что данные принадлежат другому человеку. Оказалось, кредит тайно оформила родственница, которая живет вместе с женщиной.

В итоге суд отказал обвинителю в иске.

Ранее юрист рассказал altapress.ru про опасные кредиты.

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