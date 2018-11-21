Жительницу Барнаула обманули при продаже щенков хаски

В Барнауле женщина хотела продать щенков породы хаски через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая потеряла 5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жительница Барнаула разместила объявление на одном из сайтов. Вскоре ей позвонил мужчина, который сказал, что готов купить 7 щенков хаски за 100 тысяч рублей. Он также предложил перечислить предоплату 50 тысяч рублей.

После этого мошенник попросил номер карты и сказал, что нужно пополнить ее баланс, потому что без денег нет возможности осуществить перевод. Девушка перевела 5 тысяч рублей и продиктовала код, который пришел в смс. Вскоре стало известно, что потерпевшая отправила деньги на чужой счет.

Правоохранители выяснили, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Московской области.