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Жительницу Барнаула обманули при продаже щенков хаски

В Барнауле женщина хотела продать щенков породы хаски через интернет, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая потеряла 5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Жительница Барнаула разместила объявление на одном из сайтов. Вскоре ей позвонил мужчина, который сказал, что готов купить 7 щенков хаски за 100 тысяч рублей. Он также предложил перечислить предоплату 50 тысяч рублей.

После этого мошенник попросил номер карты и сказал, что нужно пополнить ее баланс, потому что без денег нет возможности осуществить перевод. Девушка перевела 5 тысяч рублей и продиктовала код, который пришел в смс. Вскоре стало известно, что потерпевшая отправила деньги на чужой счет.

Правоохранители выяснили, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Московской области.

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