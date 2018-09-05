Жителя Алтайского края два раза обокрали в поезде

У жителя Тальменского района в поезде украли телефон и кошелек с крупной суммой, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Потерпевший не смог сказать точно, когда у него украли телефон и ценности. Мужчина лишь вспомнил, что в последний раз звонил из поезда, следовавшего по маршруту Барнаул-Красный Боец.

Полицейские выяснили, что потерпевшего дважды обокрал знакомый. В первый раз, когда мужчина вышел в тамбур, у него украли телефон за 12 тысяч рублей. А когда поезд приехал на конченую станцию, во время входа из вагона у потерпевшего взяли кошелек деньгами.

В чехле украденного смартфона злоумышленник нашел банковскую карту, а в портмоне — листок с ПИН-кодом. Мужчина в тот же вечер вернулся в Барнаул и снял с чужой карты 49 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Во время осмотра жилища и гаража полицейские нашли и изъяли похищенный смартфон, банковскую карту и 47 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, ему грозит до 5 лет лишения свободы.