Алтайские строители напряглись, ожидая рост цен на материалы

Союз строителей края обсудили грядущее положение на рынке стройматериалов. Значительное повышение цен на ряд категорий прогнозируется в ближайшие три месяца.

Газобетонная проблема

По оценке директора по продажам компании «Альтерра» Романа Трефилова, стоимость куба газобетона составит 10 тыс. рублей. Летом, в условиях дефицита, цены на этот материал начнут разгоняться.

Гендиректор компании «Стройберг» Михаил Дыров отметил, что, к сожалению, его компания не сможет оставить ценники прежними.

«В прошлом году нам в 10 раз подняли стоимость аренды на всех участках, включая карьеры – а это гектары. Нам, конечно, удалось отвоевать, но это ненадолго», - сказал он.

При этом цены из-за жесткой конкуренции с «Сибитом» все же стараются держать. Зимой, подчеркнул Дыров, и вовсе есть возможность поймать привлекательные предложения. Только ею мало кто пользуется.

«В декабре позапрошлого года раздавали газобетон по себестоимости. Остановили производство в январе, и в апреле – потому что материал никто не брал. Этим пользуются только дилеры, к которым, когда начинается дефицит, потом бегут застройщики и покупают дороже», - сказал он.

Дыров Михаил. Компания «Стройберг»

Присутствовавшие на собрании представители индивидуального строительства подчеркнули, что у них нет возможности запасаться впрок. Потому что им, в отличие от дилеров, негде хранить выкупленные партии. В распоряжении лишь открытые площадки, на которых материалы портятся.

Директор фирмы «Отделстрой» Павел Пеледов предложил предприятиям создать накопительные склады. Так, по его мнению, можно нивелировать проблемы производства и помочь малым застройщикам.

«Храните материалы даже за деньги, все пойдут к вам», - сказал он.

Цементное оцепенение

«Мы напряглись в ожидании нового повышения цен на цемент», - отметил Юрий Фриц, директор компании «Сибирьконтракт плюс».

Ранее российское НКО «Союзцемент» предупредило о возможном повышении себестоимости производства на 17–30%. На собрании алтайского Союза строителей несколько раз прозвучала новая цена – 800 рублей за 50 кг.

«Заводы отыграли паузу прошлого года. Нужное для производства электричество подорожало, но в 2023-м цен на цемент практически не поднимали – им запретили», - сказал Роман Трефилов.

Директор по продажам Альтерра Трефилов Р. Е. Фото предоставлено ООО "Альтерра".

Он ожидает рост стоимости цемента на 20% в ближайшие три месяца. Кроме того, по прогнозам Трефилова, ценники могут также подняться на базальт, сухие смеси и гипсовые штукатурки, OSB-плиты, фанеру, а также арматуру. На последнюю, примерно, на 15%.

По другим данным, на 20% может вырасти цена профилированного бруса.

А вот дефицит стекловолокна, по оценке экспертов, ослабнет. Ситуация с газобетоном также станет проще в 2025 году из-за запуска нового завода в Красноярске.

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