Архитектура по фэншуй. В Барнауле продается дом-«веер» с большим директорским кабинетом

Двухэтажный дом с уравновешенной архитектурой недавно пополнил «копилку» коммерческой недвижимости. В открытых источниках указано, что здание жилое. Однако автор объявления уверяет: здесь можно открыть офис, гостиницу или фитнес-центр.

В Барнауле в пр-де Рекордный, 11 за 17 млн рублей продается кирпичный дом в форме веера.

Необычное здание построено на пересечении улицы Челюскинцев и проезда Рекордный. Его площадь составляет 455 кв. м. Цена — 17 млн рублей.

В разрезе форма дома напоминает веер. Дело в том, что один из его углов скруглен, будто при проектировании в квадрат аккуратно вписали круг с неровным краями. Благодаря сочетанию правильных с точки зрения фэншуй геометрических фигур, такая форма может считаться наиболее гармоничной.

Снаружи здание выглядит вполне стандартным. Его полукруглая часть с арочными окнами в пол обращена во внутренний двор. Сюда же выходят и ворота гаража, оборудованного в цоколе.

По словам автора объявления, в здании сделан ремонт. Помещения приспособлены под офисы. В одной из просторных комнат оборудован удобный кабинет для руководителя.