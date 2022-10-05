Банк «Открытие» аккредитовал барнаульский жилой комплекс «Шотландия»

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Алтайского края. В сентябре банк аккредитовал строящийся в Барнауле жилой комплекс «Шотландия», который возводит Группа компаний «Союз».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Застройщик ООО «СЗ «Шотландия». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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