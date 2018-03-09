Недвижимость

Барнаульским юристам удалось вернуть квартиру мужчины, "продавшему" ее всего за 10 тыс.

Вчера, 12:49.
Недвижимость

Хэппи-эндом закончилась история жителя Барнаула Юрия Рейника, у которого в конце 2016 года обманным путем была отобрана квартира. 28 февраля Железнодорожный райсуд Барнаула вернул ему  жилье, хотя мужчина сам подписал договор купли-продажи в обмен на заем в 10 тыс рублей и шанс вернуть жилье был не так уж велик. Иван Казанцев, старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры", рассказал altapress.ru подробности истории и судебного процесса.

В суде.
В суде. Фото : altapress.ru.

Смотрел, как на Бога

Юрий Рейник остался без гроша в декабре 2016 года — потерял работу. Жить не на что, одолжить не у кого: микрофинансовые организации дают взаймы лишь при наличии сведений о трудоустройстве. На глаза ему попалась газета с объявлением о займах под залог недвижимости и автотранспорта.

На звонок Рейника ответил мужчина — он представился Романом. Деньги он предложил под залог квартиры. Рейнику, собственно, сумма нужна была совсем небольшая — с ценой квартиры никак не сопоставимая. И все же он согласился.

А дальше началась "сказка": Роман к заемщику приехал сам на "большой черной машине". "Я на него как на бога смотрел", — вспоминает Рейник. Тут же оговорили условия сделки: 10 тыс. рублей на полгода под 5% годовых. Взамен — залог квартиры.

Барнаулец Юрий Рейник и не думал продавать квартиру. Он взял взаймы всего 10 тыс. рублей, а после этого его попытались выселить.
Барнаулец Юрий Рейник и не думал продавать квартиру. Он взял взаймы всего 10 тыс. рублей, а после этого его попытались выселить.

Проверять неудобно

30 декабря в многофункциональный центр приехали трое: Роман, незнакомая Рейнику женщина и сам заемщик - подписать документы. На женщину (как потом выяснилось, это мать заимодавца) надо будет оформить  договор залога, пояснил Роман.

Час ожидания, три подписи. И Рейник — "счастливый" обладатель 10 тыс. рублей. А Роман — не менее счастливый обладатель квартиры стоимостью в 1,5 млн рублей. Ведь вместо договора залога Рейнику дали на подпись договор купли-продажи.

"В МФЦ все проходило быстро — прошли без талона, забрали паспорт и свидетельство на квартиру, через 40 минут пригласили к окошку", — объяснил позже Юрий Рейник. Подписи на документах он поставил, а проверять, что подписал, не стал: неудобно. А вскоре он узнал, что квартира по документам продана.

В МФЦ Алтайского края.
В МФЦ Алтайского края.

"Освободите жилплощадь" 

Роман позвонил заемщику после новогодних праздников и очень убедительно попросил освободить жилплощадь. Рейник запротестовал: условия договора займа он не нарушал, срок возврата денег не наступил. Роман, тем не менее, настаивал.

Нотариус, к которой Рейник пришел за советом, настоятельно порекомендовала срочно идти в Росреестр (с заявлением о приостановлении регистрации сделки) и полицию — признаки обмана, как она полагала, налицо.

Однако в Росреестре констатировали: сделка купли-продажи зарегистрирована. И жилье теперь принадлежит матери Романа, которого, впрочем, как выяснилось, зовут Юсефом. В полиции же в возбуждении дела отказали: все это - гражданско-правовые отношения и вмешиваться в них правоохранительные органы не могут.

"Договаривались о продаже"

А затем Рейнику пришло исковое заявление о выселении. Из документа следовало: квартира продана за 1,5 млн рублей, сумму Рейник получил, но отказывается от переезда. Его интересы в суде представлял Иван Казанцев.

Иван Казанцев,
старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры":

— Ситуация была сложной — договор подписан собственноручно, в МФЦ Юрий Михайлович приехал добровольно. Документы, подтверждавшие наличие договоренностей о займе и залоге, отсутствовали. Оппоненты в суде заняли однозначную позицию – договоренность была на продажу, никакого займа не было."

Иван Казанцев. Altapress.ru.
Иван Казанцев. Altapress.ru.

Не осознавал, что делает

Тогда юрист предъявил встречный иск о признании сделки недействительной — их доверитель, подписывая вместо залога куплю-продажу, не вполне осознавал значение своих действий.

Иван Казанцев,
старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры":

— Сложная жизненная ситуация, психологическое состояние, состояние здоровья на момент совершения сделки, на наш взгляд, исключали осознанность его поступка.  Доказать этот факт крайне сложно, и по нашему ходатайству суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна была оценить состояние Рейника на момент совершения сделки".

В коридоре суда.
В коридоре суда.

Путалась в показаниях

Между тем, сведения об официальном доходе матери Юсефа, запрошенные юристами, однозначно говорили: купить на него квартиру она никак не могла.

Иван Казанцев,
старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры":

— Но дело даже не в этом. Покупательница неоднократно сообщала суду недостоверную информацию о своих доходах и сделках. Например, сказала, что квартира якобы была куплена ею на деньги от продажи автомобиля в 2015 году. Однако сведения из ГИБДД говорили об обратном — в 2015 году никакой продажи не было, напротив — была покупка автомобиля.

Экспертиза же показала:  на момент оформления договора купли-продажи квартиры Юрий Рейник находился в таком состоянии, что был просто лишен способности понимать значение своих действий и руководить ими. Оценив результаты экспертизы и доказательства  представителя Юрия Рейника, суд признал договор купли-продажи недействительным.

Внешность обманчива

Случай Юрия Рейника, увы, не единичный. Сколько таких, как он, теряют жилье подобным способом? Установить невозможно. Зачастую под давлением они просто выселяются и в суд не обращаются, пропуская срок для судебной защиты.

Правоохранительные же органы предпочитают ссылаться на гражданско-правовой характер таких споров. А это порождает у мошенников чувство безнаказанности и подталкивает их к новым "совершениям", говорит юрист.

Иван Казанцев,
старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры":

— Помните, что мошенник будет с вами вежлив и обходителен ровно до того момента, пока не получит от вас желаемое. Один только внешний вид или поведение вашего контрагента не должен быть определяющим в принятии решения о заключении с ним сделки. Практически в любом городе имеются юридические консультации, нотариальные конторы, где вам помогут понять суть и последствия тех действий, которые вы намерены совершить". 

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